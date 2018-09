Ospedale di Nola, 16 posti letto per il nuovo reparto di ortopedia

Domani, giovedì 27 alle 11, saranno inaugurati all’ospedale di Nola i nuovi reparti di ortopedia (16 posti letto) e nido. Alla cerimonia sarà presente il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca accompagnato dal direttore generale Asl Napoli 3 Sud Antonietta Costantini. La realizzazione dei nuovi reparti è inserita nel programma di interventi messo a punto dall’azienda sanitaria per restituire ad una area, come quella nolana, con un bacino di utenza di oltre 500mila persone, un presidio ospedaliero all’altezza di una sanita’ moderna, efficiente e vicina alle esigenze dei cittadini. Nel 2017 e nel 2018 sono stati realizzati alcuni interventi sia di natura strutturale (obi, rianimazione, sale operatorie, spazi esterni, ed altri), sia di natura organizzativa con l’assunzione di numerose figure professionali mediche e non. Gli altri interventi programmati nella struttura esistente saranno seguiti del progetto di ampliamento dell’ospedale (per cui e’ gia’ disponibile un finanziamento di 15 milioni di euro) secondo le priorita’: – realizzazione del servizio psichiatrico di diagnosi e cura (spdc) con 18 posti letto; – ampliamento area medica al secondo piano con 16 degenze di neurologia, gastroenterologia e nefrologia e attivazione della Stroke unit (ictus) con 6 posti letto; – ampliamento degenze di ostetricia e ginecologia fino a 19 posti letto; – ristrutturazione e messa in sicurezza della farmacia ospedaliera e della sala mortuaria; – lavori di adeguamento della quarta camera operatoria al terzo piano; – realizzazione nuovo servizio di endoscopia digestiva; – adeguamento e ampliamento della dialisi; – realizzazione della risonanza magnetica nell’area est dell’ospedale; – apertura del cantiere per installazione risonanza magnetica.