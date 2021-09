Roma, 5 set (Adnkronos) – “Bettini ha nuovamente dichiarato ieri alla festa de Il Fatto che quello di Draghi non è il loro Governo, e che loro obiettivo è ricomporre quanto prima asse PD-5S-LeU. Legittimo. Basta chiarire agli elettori la naturale conseguenza: 5S in giunta a Roma. Per fortuna non accadrà”. Lo scrive su Twitter Carlo Calenda.