Ragazze investite, al via maxi consulenza

Roma, 20 gen. (Adnkronos) – Con l’analisi dell’auto guidata da Pietro Genovese è iniziata oggi la maxi consulenza tecnica disposta dalla Procura di Roma per accertare la dinamica dell’incidente in cui nella notte tra il 21 e il 22 dicembre sono state . In particolare oggi i consulenti e periti di parte, al deposito giudiziario di Settebagni, hanno analizzato l’auto del 20enne, accusato di duplice omicidio stradale e attualmente agli arresti domiciliari. La consulenza, che dovrà concludersi entro il 7 marzo, servirà a stabilire la velocità a cui procedeva il suv guidato da Genovese, il punto esatto in cui sono state investite le due ragazze e il funzionamento dei semafori.