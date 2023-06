Giornata Internazionale dello Yoga, a Parigi riflessioni sul futuro del pianeta

Sadhguru ha tenuto un discorso chiave presso la sede dell’Unesco nella Giornata Internazionale dello Yoga.

Il 21 giugno, in occasione della Giornata internazionale dello yoga, la delegazione permanente dell’India all’Unesco e il Ministero dell’Ayush hanno organizzato presso la sede dell’Unesco a Parigi, un evento e una conferenza stampa.

Nel corso dell’incontro è intervenuto anche il celebre yogi e visionario Sadhguru che ha tenuto il discorso dal titolo “Creare un Pianeta Consapevole”, nel quale ha evidenziato il potere trasformativo dello yoga e il suo potenziale di elevare la consapevolezza umana.

L’evento ha visto anche la partecipazione della Fondazione Isha – Sounds of Isha, Project Samskriti – che si è esibita in una performance culturale avente come tema lo Yoga, disciplina che nel 2016, è stata iscritta nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità dell’Unesco.