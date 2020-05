Sanità, Assessore Sicilia “Rettore Palermo cerca scontro ed è grave”

PALERMO (ITALPRESS) – “Il rettore Micari continua a cercare lo scontro ed è molto grave. Ripeto a lui pubblicamente quello che ho già scritto: la crisi sanitaria ha impegnato due dei tre componenti della ‘rosa di nomì in quanto già direttori generali. Avevo proposto di scegliere un commissario per allargare la platea dei soggetti valutabili e mi è stato risposto di no. L’Azienda è retta secondo quanto dispone la legge 5 del 2009 e confermo che procederò nelle prossime giornate a definirne il vertice. Ma è insopportabile l’arroganza con cui il professore Micari sembra dimenticare che la sanità regionale in queste difficili settimane ha avuto priorità legate alla emergenza sanitaria”. Così l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, replica al rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Fabrizio Micari, che è tornato a sollecitare la nomina del Direttore Generale del Policlinico ‘Paolo Giacconè, accusando dei ritardi l’Assessorato.

“Oggi – aggiunge l’assessore Razza – capisco che, forse, la sua priorità è diventata la campagna elettorale per il prossimo Rettore, ma la mia resta ancorata al buon senso e al principio di legalità sostanziale degli atti che assumo”.

