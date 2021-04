Superlega, chi si iscrive è fuori dalla Serie A

(Adnkronos) – Chi si iscrive alla Superlega finisce fuori dal campionato italiano. La Figc vara una norma ad hoc per evitare la nascita di competizioni al di fuori del controllo di Fifa e Uefa. Juventus, Milan e Inter sono state tra le 12 società fondatrici della Superlega: il progetto, però, è entrato in fase di stallo. “Ai fini della iscrizione al campionato la società si impegna a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla Fifa, dalla Uefa e dalla Figc. La partecipazione a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla Fifa dalla Uefa e dalla Figc comporta la decadenza della affiliazione. La disputa di gare e tornei amichevoli non riconosciuti dalla Figc è soggetta alla autorizzazione della federazione medesima. La disputa di gare e tornei amichevoli senza la autorizzazione della Figc comporta la decadenza della affiliazione”, è la posizione illustrata dalla Figc dopo il varo della nuova norma.