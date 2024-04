Un farmaco efficace contro il tumore del polmone

ROMA (ITALPRESS) – Un gruppo di ricerca internazionale guidato dall’Istituto di tecnologie biomediche del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa, composto anche da studiosi di Stati Uniti e Singapore, ha scoperto come l’Unesbulin, un medicinale per il trattamento dei tumori, possa efficacemente influenzare il microambiente tumorale del polmone, riducendone la crescita. A commentare lo studio, disponibile in open access su Cancer Research Communications, Elena Levantini ricercatrice dell’Istituto di tecnologie biomediche del Cnr.

sat/mrv