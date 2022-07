UniNa Corse seconda al campionato di formula Sae per i prototipi driverless

La scorsa settimana si è concluso l’evento di Formula SAE Italy al circuito Riccardo Paletti a Varano de’ Melegari, in cui UniNa Corse, team dell’Università Federico II di Napoli si è classificata al secondo posto dopo l’Università di Tallin nell’ambito della categoria dei prototipi driverless (a guida autonoma). Alla competizione partecipavano studenti provenienti da tutto il mondo. Nella categoria driverless sono arrivati primi tra gli italiani battendo anche studenti Inglesi, Polacchi e Indiani.

Il risultato è di grandissimo rilievo ed è l’evidenza delle competenze maturate dai membri nel team sia nei diversi corsi di studio che nell’organizzazione e nello svolgimento del lavoro di squadra, a dispetto delle oggettive difficoltà in cui essa si trova a lavorare.

UniNa Corse ha conseguito anche il premio Teoresi – Electronics development process: innovative controls, methods and architectures award – per “la progettazione di un sistema elettronico innovativo e per la conoscenza e l’applicazione di metodologie, strumenti e processi di sviluppo del software a livelli decisamente qualificati e professionati.”

“Noi di Snop abbiamo sempre creduto in questo progetto e lo sponsorizziamo già da tempo – dice l’ingegner Corrado Grasso, direttore dello stabilimento SNOP di Pignataro Maggiore (Ce) -. Mi sento si invitare i colleghi delle aziende campane che vogliono promuovere la nostra regione a fare altrettanto contattando i nostri studenti via mail all’indirizzo commerciale@uninacorse.com”.