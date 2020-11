Usa: Le Maire, ‘speriamo in atteggiamento meno aggressivo ma serve Ue sovrana’

Parigi, 8 nov. (Adnkronos) – “Possiamo sperare che la nuova amministrazione Usa avrà un atteggiamento meno aggressivo per esempio per quanto riguarda il contenzioso tra Boeing e Airbus che ammonta a miliardi di euro e che ha un impatto molto importante sui dazi in particolare per quanto riguarda il settore vinicolo. Ma non ci facciamo illusioni: le realtà geopolitiche non cambieranno”. Ad affermarlo è il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire in un’intervista al ‘Journal du Dimanche’.