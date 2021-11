Variante Omicron, De Luca: Altri cinque casi a Caserta

Per il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, sono finora 5 i contagi accertati da variante Omicron collegati al tecnico casertano del’Eni rientrato dal Mozambico. “Dal tracciamento che abbiamo fatto del paziente zero – ha detto De Luca ai giornalisti – abbiamo trovato tre alunni nelle scuole frequentate dai due figli del tecnico, la badante e una unità appartenente al personale scolastico”.

Subito le vaccinazioni a bambini 5-11 anni

“Mi auguro che la campagna vaccinale per i bambini da 5 a 11 anni possa partire dal 23 dicembre, ma sapete che si tratta di un tema delicato. Mai come in questo caso, dobbiamo affidarci alle valutazioni dei pediatri, dei ricercatori e della scienza”. Cosi’ il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, parlando con i giornalisti. “Per quello che mi riguarda – ha aggiunto De Luca – e’ indispensabile avviare la campagna di vaccinazione per loro. Questo per tenerli a scuola, per evitare di tenerli chiusi a casa e per evitargli danni psicologici e formativi.. Dobbiamo dare prova di senso di responsabilita’ e di razionalita’”.