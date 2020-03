Visita a Potenza della console Usa di Napoli

Il Sindaco di Potenza Mario Guarente e il presidente del Consiglio comunale Francesco Cannizzaro hanno incontrato lunedì 2 marzo alle 11,30 nel Palazzo di Città, sede municipale di piazza Matteotti, la nuova Console Generale degli Stati Uniti, a Napoli, Mary Avery (in foto). Ad accompagnare la Console Karen Schinnerer, Console per la Stampa e Cultura, Alba Ferreri, specialista politico. Mary Avery ha assunto l’incarico di Console Generale degli Stati Uniti a Napoli, con competenza sul Sud Italia, il 16 settembre 2019, e subito si è data da fare per fare incontri diplomatici ripercorrendo le tappe e le mete amene di tutto il suo comprensorio del Sud Italia come fece il suo predecessore Mary Ellen Countryman: ultimamente si è recata in Sicilia apprezzando le ‘bellezze’ della Sicilia. Quindi la Basilicata, e recentemente con la

partecipazione ad una serie di iniziative promosse dalla Federazione dei Lucani in USA guidata da Dominik Pinto di concerto con il Centro Lucani nel Mondo “Nino Calice”- Regione Basilicata, la Fondazione Matera-Basilicata 2019, le Associazioni Lucane di Paterson e del New Jersey ed il coinvolgimento dell’Apt Basilicata, si sono concluse le azioni progettuali volte a ricostruire il filo della memoria e del legame con le comunità oltre oceano del Nord America. Azioni ed iniziative che hanno preso il via nello scorso mese di Luglio con l’attivazione del progetto dell’Associazione Mondi Lucani che ha permesso di riscrivere la storia delle migrazioni.