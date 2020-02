Operai del sito Whirlpool di Napoli e Sardine della Campania insieme. L’incontro è avvenuto sabato 1 febbraio nella sede dello stabilimento a via Argine. Dal confronto si è determinata “la volontà di creare un evento per sensibilizzare la città e quindi – si legge nella nota dei lavoratori – far conoscere di cosa si tratta quando si parla di vertenza Whirlpool”. Per presentare l’iniziativa, sabato 8 febbraio alle 9, e’ stata indetta una conferenza stampa nell’aula sociale Whirlpool.