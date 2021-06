Amministrative, Di Maio: M5s compatto su Manfredi a Napoli

“Il Movimento 5 Stelle è compatto su Manfredi, lo sosterremo pienamente alle comunali”. Lo assicura Luigi Di Maio parlando con i giornalisti a Ercolano. “Gaetano è la persona in grado di rilanciare una città che non ha niente da invidiare a tutto il mondo. Oltre ad essere un brillante accademico, è stato un ministro, quindi ha competenze politiche e tecniche per fare in modo che la sua giunta alla guida di Napoli sia in grado di spendere i soldi che arrivano dall’Europa. Martedì saremo a Napoli con Giuseppe Conte e tutti gli altri eletti del Movimento per lanciare la campagna di sostegno a Manfredi sindaco”, ha aggiunto.