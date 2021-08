Atletica: Diamond League, Desalu e Tamberi in gara a Losanna (3)

(Adnkronos) – Tanti campioni in ogni gara, tante sfide da seguire. La freccia giamaicana dello sprint Elaine Thompson-Herah è sempre più vicina al record del mondo nei 100 metri: non si è ancora spenta l’eco del sensazionale 10.54 di Eugene (appena cinque centesimi la separano ormai dal 10.49 di Florence Griffith-Joyner) ed è già pronta a tornare in pista con Shelly-Ann Fraser-Pryce e Shericka Jackson, le altre giamaicane medagliate alle Olimpiadi. Dopo il fantascientifico primato mondiale con 45.94 nei 400 ostacoli ai Giochi, c’è un nuovo obiettivo per Karsten Warholm: il record europeo dei 400 metri, 44.33 del tedesco Thomas Schoenlebe che risale ai Mondiali di Roma 1987.