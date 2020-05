Banca Sella, ciclo di webinar: Pmi, strategie per la ripresa

Innovazione, digitalizzazione, internazionalizzazione. La ripresa dopo l’emergenza coronavirus impone alle piccole e medie imprese di accelerare la trasformazione digitale, sperimentare nuove soluzioni per raggiungere i propri clienti e aprirsi a mercati più ampi, anche a livello internazionale.

Per supportare gli imprenditori nella conoscenza degli strumenti necessari alla crescita e allo sviluppo delle proprie attività in questa nuova fase, Banca Sella ha deciso di avviare un ciclo di webinar gratuiti condotti dagli esperti del gruppo Sella o professionisti che fanno parte del suo network. Il calendario dei corsi on line, in collaborazione con il centro d’innovazione per startup e imprese Sellalab, spazia dagli strumenti necessari a gestire l’attività di import-export, all’e-commerce, dalle potenzialità dei prestiti tra privati e alle opportunità della finanza agevolata, fino agli investimenti in startup e realtà innovative.

Per partecipare ai webinar è sufficiente iscriversi sul sito www.sella.it, attraverso il quale verrà inviato un link per accedere nel giorno e nell’orario prestabilito. Durante gli eventi i partecipanti possono intervenire per fare domande e chiedere approfondimenti. Il calendario aggiornato dei corsi è disponibile sul sito.