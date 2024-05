Bce, Cipollone: il 6 giugno mi aspetto prima mossa taglio tassi

Trento, 26 mag. (askanews) – “Il 6 giugno avremo il consiglio e mi aspetto che ci sia una prima mossa di riduzione dei tassi”. Lo ha detto Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo della Bce, nel corso del Festival dell’Economia di Trento. “Mi sembra che ci sia un ampio consenso all’interno del consiglio – ha spiegato -, i colleghi si sono tutti espressi, perchè pensano che le condizioni dell’economia sono tali che è giusto allentare un pochino la nostra posizione di politica monetaria”.

“Salvo ulteriori shock, ci attendiamo che nei prossimi mesi l’inflazione oscilli intorno ai livelli attuali, per poi diminuire fino a raggiungere il nostro obiettivo il prossimo anno”, ha sottolineato Cipollone nel corso del suo intervento dal titolo ‘La tragedia dell’orizzonte in Europa: la transizione verde e il ruolo della Bce’. “Con il venir meno degli shock dell’offerta si può finalmente tornare a perseguire contemporaneamente il calo dell’inflazione e l’aumento del tasso di crescita”, ha proseguito. “I dati recenti vanno in questa direzione e rafforzano la nostra certezza nel fatto che potremo ridurre l’orientamento restrittivo della nostra politica monetaria”.