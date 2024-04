Cinema, Paramount svela le prime immagini de “Il Gladiatore 2”

La magnificenza del Colosseo torna sul grande schermo. Il primo trailer del Gladiatore 2 è stato svelato, a porte chiuse, al CinemaCon di Las Vegas e ha lasciato la platea a bocca aperta. Lo scrivono diversi media Usa. Il film è il sequel de ‘Il Gladiatore’, kolossal del 2020 diretto da Ridley Scott e interpretato da Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Richard Harris e Oliver Reed. Nel 2021 vinse cinque premi Oscar su dodici candidature. Anche il sequel, distribuito da Paramount e Universal, è diretto da Scott, nel cast ci sono Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Fred Hechinger, May Calamawy, Connie Nielsen e Derek Jacobi. Variety scrive che il teaser mostra Lucius Verus (Mescal), un nobiluomo costretto a rinunciare ai suoi privilegi per diventare un Gladiatore, in un’epica sequenza di immagini mentre sta per affrontare un rinoceronte in carica, un’orda di babbuini inferociti e Pascal, un ex comandante militare. Secondo le prime indiscrezioni trapelate, i due tirannici imperatori, Caracalla e Geta, interpretati rispettivamente da Quinn e Fred Hechinger, sembrano essere ancora più folli del personaggio interpretato da Phoenix nel primo film. Washington ha invece il ruolo di un ex schiavo diventato ricco e che manipola Mescal nella sua vendita contro l’impero romano. “Roma deve cadere – dice – devo solo dare la spinta”. Gladiator 2 uscirà negli Stati Uniti il 22 novembre.