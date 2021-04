Confindustria Benevento, si inaugura lo sportello Spazio Lavoro

Confindustria Benevento, si inaugura lo sportello Spazio LavoroE’ prevista per il prossimo 12 aprile alle ore 11. l’inaugurazione dello sportello Spazio Lavoro che sarà attivato in Confindustria Benevento. Alla presentazione organizzata, per motivi di sicurezza, presso la sala convegni del Centro per l’Impiego, in via XXV luglio a Benevento, saranno presenti: il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, l’assessore alle Attività Produttive e al Lavoro Antonio Marchiello, il responsabile Anpal Servizi Campania e Calabria Michele Raccuglia e il presidente di Confindustria Benevento Oreste Vigorito. Sarà garantita la sola presenza della stampa preventivamente accreditata. Per garantire la massima sicurezza, sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming dalla pagina facebook Confindustria Benevento.