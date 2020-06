Credito: vinto ricorso consumatori contro Banca nuova, ora pronta class action

Palermo, 13 giu. (Adnkronos) – “Abbiamo vinto, tra i primi in Italia, un’azione legale contro Banca Nuova S.p.a., oggi incorporata a Intesa San Paolo S.p.a., agendo a tutela di una risparmiatrice di Messina, che, su consiglio della stessa Banca Nuova, aveva investito in azioni della Banca Popolare di Vicenza, addirittura contraendo un prestito per potere trovare il denaro. Siamo pronti ad una class action in tutta Italia per difendere i consumatori ingannati dalle banche, che da tempo ormai non si battono per gli interessi dei clienti”. A comunicarlo il presidente nazionale di Consumatori Associati l’avvocato Ernesto Fiorillo.