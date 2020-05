Cyberbullismo, la denuncia del Corecom Campania: Casi in aumento del 18%

“I dati della Polizia postale fanno registrare un aumento del 18 per cento delle denunce dei casi di cyberbullismo. Un segnale positivo che dimostra quanto sia importante proseguire sulla strada della conoscenza del fenomeno e della prevenzione. Il progetto @scuolasenzabulli ci ha consentitto di incontrare migliaia di studenti per offrire loro gli strumenti per riconoscere e difendersi da questo fenomeno mettendoli in contatto con una rete sociale di protezione formata da scuole, famiglie, istituzioni e forze dell’ordine”. Queste le parole di Domenico Falco, presidente del Corecom Campania, nel corso del webinar Didattica a distanza realizzato con gli studenti dell’Istituto comprensivo 2 “Sant’Agata de’ Goti” coordinati dalle insegnanti Patrizia Valentino, Immacolata Garagnani e Monica De Lucia. “Dobbiamo insistere su questa strada – ha proseguito il presidente Falco – per sottrarre humus fertile alla violenza, alla prevaricazione e all’ignoranza. Insieme ce la faremo”. Il progetto @scuolasenzabulli è stato fortemente voluto dal consiglio regionale della Campania e dalla sua presidente, Rosa D’Amelio: “Da Zoom a Skype sono aumentati gli episodi di attacchi digitali alle piattaforme della didattica a distanza. Oggi è possibile bloccare queste forme subdole di violenza compiute da chi si nasconde dietro una tastiera per offendere, insultare e minacciare il prossimo. La rete che abbiamo creato con il supporto del Corecom, dell’Agcom e delle forze dell’ordine è in grado di offrire ai nostri ragazzi la sicurezza che di fronte a questi fenomeni non sono soli”.