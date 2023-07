Da 10 anni in vacanza a Sorrento dagli Usa: premiati dal sindaco

Da dieci anni, ogni estate, Patricia Cirucci, torna a Sorrento incantata “dalla bellezza del paesaggio, dall’accoglienza, dalla convivialità delle persone, dal cibo ineguagliabile”. Durante il resto dell’anno, nei momenti liberi, cucina per gli amici ricette di piatti tipici sorrentini, e decanta loro le tante attrattive della terra delle sirene.

Quest’anno l’occasione è stata speciale. Lei, avvocato, residente in California, negli Stati Uniti, ha deciso di sposare Dustin Coleman, anche lui californiano, ingegnere e docente universitario, proprio nella cittadina costiera. Le nozze si sono celebrate ieri in una nota struttura della zona. Per premiare la “fedeltà” di Patricia a questa terra, il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, ha voluto ricevere i novelli sposi al Palazzo Municipale. Una visita, questa, che giunge a coronamento di una settimana di festeggiamenti conclusa proprio questa mattina, con un saluto ad amici e parenti, tutti provenienti dagli Stati Uniti.

Dopo avere ringraziato la coppia per il loro passione per Sorrento, il primo cittadino ha voluto donare loro una scatola intarsiata, prodotta da maestri artigiani locali, come regalo per il loro giorno più bello e come invito a tornare anche il prossimo anno.