G7 Finanze: su asset Russia progressi per proposte a summit leader

Stresa, 25 mag. (askanews) – Ministri delle Finanze e banchieri del centrali del G7 accolgono positivamente “la decisione dell’Unione europea di dirigere i profitti straordinari derivanti da asset sequestrati alla Russia a beneficio dell’Ucraina. A seguito del comunicato dei leader del G7 del 24 febbraio 2024, stiamo facendo progressi nelle nostre discussioni su possibili strade da perseguire, nell’ottica di presentare opzioni per supporto finanziario addizionale all’Ucraina, da presentare ai nostri leader in vista del vertice in Puglia a giugno”. Lo recita il comunicato finale diffuso dalla presidenza italiana del G7 al termine delle riunioni organizzate a Stresa.

“Riaffermiamo che, coerentemente con i nostri rispettivi sistemi legali, gli asset russi nelle nostre giurisdizioni resteranno sequestrati fino a quando la Russia pagherà i danni che ha provocato in Ucraina”.