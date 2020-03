iorestoacasa

Restare a casa per fermare il contagio. Lo stanno facendo anche i lettori del Denaro: imprenditori, professionisti, mondo dell’università e delle associazioni di categoria, tutti stanno seguendo le indicazioni del Governo rimanendo presso le proprie abitazioni per aiutare a bloccare l’espansione del Covid-19. Il Denaro raccoglie in questa sezione una carrellata di video, alcuni realizzati in esclusiva per il nostro portale altri selezionati in giro per il web e i social, per dare modo a tutti di sentirsi comunità. Anche a distanza.

Parla la dottoressa affetta da Coronavirus Daniela De Rosa, dottoressa veterinaria contagiata dal Coronavirus, parla all’Italia attaccata al respiratore per scuotere le nostre coscienzeUn video da brividi Gepostet von Napoli Fanpage.it am Sonntag, 15. März 2020

Ormai dovremmo averlo capito tutti: rispettare le regole e limitare al massimo gli spostamenti da casa sono gli unici strumenti che possediamo per contrastare il contagio di questo maledetto coronavirus.Siamo distanti fisicamente ma uniti con il cuore. Un messaggio da parte delle Istituzioni irpine all'intera comunità. Andrà tutto bene, è vero. Ma dipende soprattutto da noi e dal nostro senso di responsabilità. Un abbraccio (rigorosamente virtuale) a ciascuno di voi!𝐈𝐍𝐒𝐈𝐄𝐌𝐄 𝐂𝐄 𝐋𝐀 𝐅𝐀𝐑𝐄𝐌𝐎! Gepostet von Maurizio Petracca am Sonntag, 15. März 2020

Coronavirus: stare a casa per fermare i contagi. Le testimonianze dei nostri connazionali residenti in Cina 🔴 #CORONAVIRUS: questo video raccoglie le testimonianze di alcuni nostri connazionali residenti in Cina dall’inizio dell’epidemia. Ascoltate cosa dicono a proposito dell’importanza di stare a casa per fermare i contagi.(fonte askanews) Gepostet von Regione Campania am Dienstag, 17. März 2020