Italia al fianco della Bosnia nel processo di integrazione in Europa

L’ambasciatore d’Italia a Sarajevo, Marco Di Ruzza, ha reso visita al membro bosniaco della nuova Presidenza tripartita, Denis Becirovic, con il quale ha avuto un lungo e cordiale colloquio. L’ambasciatore italiano ha formulato i migliori auguri di buon lavoro a Becirovic, che, quale esponente del partito socialdemocratico (SDP) e candidato unico delle opposizioni, ha sconfitto alle recenti elezioni presidenziali il leader dell’SDA, Bakir Izetbegovic.

Becirovic ha espresso parole di ringraziamento verso l’Italia per il sostegno al percorso di integrazione euro-atlantica della Bosnia-Erzegovina (BiH), sottolineando l’importanza della concessione alla BiH dello status di Paese candidato in linea con la raccomandazione della Commissione Europea, come riportato dal Giornale Diplomatico.

Un riconoscimento, ha affermato, che avrebbe anche un favorevole impatto psicologico sulla popolazione, creando nuovo slancio ed entusiasmo a favore del cammino europeo. Da parte sua, l’ambasciatore Di Ruzza ha confermato la prioritaria attenzione che l’Italia accorda al quadrante balcanico, ricordando – nell’ambito di tale direttrice strategica – le numerose concrete iniziative ad ausilio della prospettiva europea della regione, in corso anche in BiH (in particolare, la guida italiana di twinning europei nei settori della cooperazione di polizia e fito-sanitario).

Becirovic ha esaltato gli eccellenti rapporti bilaterali, ponendo particolare accento sulla costante crescita della collaborazione in campo economico-commerciale, della quale ha auspicato un’ulteriore espansione. L’ambasciatore, in proposito, ha ricordato come dal 2021 l’Italia si proponga come il primo Paese esportatore in BiH e vanti inoltre un’ampia rete di aziende che, spesso tramite joint ventures con partner locali, si sono duttilmente insediate sul mercato bosniaco-erzegovese in diversi comparti. Proprio allo scopo di incentivare ulteriormente scambi commerciali e investimenti, si e’ costituita di recente l’Associazione delle imprese italiane in BiH (AIIBIH), che gode del sostegno dell’Ambasciata. Di Ruzza ha altresi’ evidenziato l’importanza della presenza culturale italiana in BiH.