Italia sul tetto d’Europa

di Diego Pantani

L’Italia porta a termine una grande impresa battendo nella finale

degli Europei 2021 di calcio l’Inghilterra a Londra, che godeva dei

60.000 sostenitori di Wembley. Eppure per i nostri beniamini era

iniziata come peggio non poteva perché, complice uno svarione

difensivo, al 2’pt gli inglesi passano subito grazie al gol di Shaw,

che riceve dalla destra un’assist al bacio di Trippier, e da pochi

passi supera Donnarumma. Gli azzurri non si danno per vinti e dopo 30′

di studio, si rendono pericolosi con Chiesa al 35’pt, che col sinistro

lambisce il palo. Si va così all’intervallo sotto di una rete. Nella

ripresa Mancini decide di rinunciare al centravanti Immobile, per un

più fantasioso Berardi. L’Italia sale di ritmo ed al 67’st raggiunge

il meritato pareggio quando, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il

portiere Pickford compie un mezzo miracolo su una conclusione

ravvicinata di Verratti ma, non può nulla sulla ribattuta di Bonucci

che fa esultare un intero paese. Al 70’st il tecnico Southgate

inserisce il giovane centrocampista Saka per Trippier, mentre il

nostro ct cambia un malconcio Chiesa per Bernardeschi all’86’st. Ai

supplementari, nessuna delle due squadre vuole rischiare troppo così,

al 120’sts Southgate inserisce due giovani come Rashford e Sancho per

calciare i rigori, mossa che si rileverà suicidaria. II primo a

realizzare il rigore è Berardi mentre il primo dei britannici è Kane.

Al secondo però sbaglia Belotti mentre Maguire porta in vantaggio gli

inglesi. Fatali per i padroni di casa i tre rigori consecutivi

sbagliati dai tre ragazzotti, Rashford, Sancho e Saka, su due dei

quali si supera Donnarumma, eletto miglior giocatore del torneo. Per i

10.000 italiani presenti è una gran goduria, senza pensare a tutti i

festeggiamenti che ci sono stati in tutta la penisola. Gli inglesi

invece non la prendono in stile ”british”, infatti già si erano

mostrati poco sportivi fischiando italiano, mentre alla fine, alla

consegna delle medaglie, i calciatori subito si tolgono il premio,

dimostrando di non accettare la sconfitta. La coppa quindi non rimane

in Inghilterra, ma torna con pieno titolo in Italia, dopo aver vissuto

un percorso tutt’altro che semplice, che mancava da ben 59 anni.