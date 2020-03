L’ambasciatore francese in visita a Ferrara

Il prefetto di Ferrara Michele Campanaro ha ricevuto il 6 Marzo in prefettura l’ambasciatore della Repubblica Francese in Italia Christian Masset, accompagnato dal console generale di Francia a Milano e dal consigliere per la politica interna e capo di gabinetto dell’ambasciata. I temi sono stati non ancora influenzati dalla situazione Coronavirus perché la tensione dovuta ai dati negativi si è alzata solo negli ultimi giorni e occorre segnalare che il governo francese pur avendo casi di Covid-19 non ha ancora applicato le restrizioni a cui si è dovuto attenere l’Italia, e le manifestazioni dai teatri alle manifestazioni in genere sono ancora possibili. Nel corso del cordiale colloquio sono stati richiamati i rapporti di amicizia tra l’Italia e la Francia, radicati nella storia e rafforzati dalla comune appartenenza all’Unione Europea quali Paesi fondatori. Il prefetto e l’ambasciatore si sono confrontati su vari temi di attualità e di politica, soffermandosi specificatamente sui rapporti commerciali tra alcune realtà imprenditoriali della provincia e il mercato transalpino. Il colloquio si è concluso con l’auspicio di nuovi incontri, finalizzati ad iniziative di comune interesse.