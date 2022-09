Luca Rubaga è l’uomo di Sirti per Digital Solutions

Sirti – hub di innovazione nel campo dello sviluppo delle infrastrutture di rete e dei servizi digitali e di cybersecurity – nomina di Luca Rubaga direttore di Digital Solutions, player di riferimento in Italia nel settore dei servizi e delle tecnologie digitali. Rubaga – 52 anni e laurea in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica di Milano – prima di

approdare in Sirti ricopre ruoli di crescente responsabilità in ambito tech

per primarie società come Unicredit e Accenture.