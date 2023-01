Luigi Crema, direttore del centro Sustainable Energy della Fondazione Bruno Kessler (Fbk) di Trento, è il nuovo presidente di Hydrogen Europe Research (Her), la più importante organizzazione europea di ricerca nel campo dell’idrogeno. Composta da oltre 130 università e centri di ricerca internazionali, Her gestisce, nell’ambito della Clean Hydrogen Partnership, assieme a Hydrogen Europe (per il settore industriale) e alla Commissione Europea, un programma da 1,2 miliardi di euro.