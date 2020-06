Milano, 17 giu. (Adnkronos) – Fine dei temporali in Lombardia almeno per i prossimi giorni. Secondo il bollettino dell’Arpa, sono attese “condizioni debolmente instabili anche per la giornata di domain e variabili venerdì. Ma per il fine settimana e inizio della prossima ci sarà un passaggio a condizioni via via più stabili e soleggiate, con progressivo rialzo dei valori massimi di temperatura.