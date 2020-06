Napoli, assistente online per il Pascale: all’Istituto dei tumori esordisce Pascalino

Si chiama Pascalino ed è l’assistente virtuale realizzato dall’Istituto tumori di Napoli ‘Pascale’ a cui i cittadini possono rivolgersi per avere in modo semplice e immediato le informazioni di cui hanno bisogno. Un Avatar a cui la direzione del Pascale ha lavorato negli ultimi mesi per rendere più agevole il contatto con i cittadini-pazienti. ”Abbiamo lavorato senza sosta in questi ultimi due mesi – dice all’Ansa il direttore generale Attilio Bianchi – con l’unico obiettivo di avvicinare il più possibile il paziente alla strutturà’. Pascalino può essere consultato sia da computer che da smartphone. Al momento dell’accesso, l’Avatar si presenterà all’utente presentandosi: ‘Ciao, sono Pascalino, come posso aiutarti?’ e guiderà l’utente sul come fare per prenotare una visita, chiedere di un medico, chiedere una cartella clinica e per ogni altra necessità. ”Uno strumento semplice – evidenzia il dg – che consentirà ai pazienti di riuscire a muoversi all’interno della struttura”.