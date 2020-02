Parte Start Cup Campania 2020: iscrizioni fino al 23 aprile

Parte Start Cup Campania 2020, la business plan competition che vede insieme tutti gli Atenei della Campania.

Su Ateneapoli in edicola è disponibile il primo lancio dell’iniziativa.

Dal 2003 ad oggi sono nate tante nuove imprese innovative. In particolare crescono sul mercato le imprese degli studenti e quelle delle donne.

Ci si potrà iscrivere alla Start Cup Campania fino al 23 aprile 2020 utilizzando i materiali che a breve saranno resi disponibile sul sito Web.

La premiazione vi sarà in autunno, nel mese di ottobre ed i vincitori parteciperanno poi a Bologna al Premio Nazionale per l’innovazione il 26 e il 27 novembre 2020. Quest’anno Bologna, dopo i grandi risultati di Catania (2019), Verona (2018) e Napoli (2017).

Negli ultimi anni è cresciuta nelle imprese vincitrici la presenza dei vari saperi. Quelli umanistici e scientifici sono ormai presenti in tutti i gruppi. Cresce il numero delle imprese dedicate alle attività sociali e del terzo settore, così come le imprese dell’arte e del design.

Su https://www.marioraffa.eu/ 2019/10/16/finale-start-cup-ca mpania-2019 un ampio servizio con immagini della finale regionale della Start Cup Campaniache si tenne il 14 ottobre 2019 presso il PAN Palazzo delle Arti di Napoli.