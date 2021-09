Premio Capri San Michele, omaggio a Dante Alighieri

In occasione del Settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri, il Premio Capri San Michele ha pubblicato il fascicolo intitolato “Dante Alighieri a Capri” di Raffaele Vacca. Ciò anche ricordando che il Premio Capri San Michele Speciale della XXXVI edizione del 2019 è stato assegnato alla “Divina Commedia” con il commento di Enrico Malato ed il relativo “Dizionario”, pubblicati dalla Salerno Editore.Il fascicolo contiene tre capitoli ed una introduzione. Il primo capitolo è dedicato al sonetto di Dante ed a quello di Cino da Pistoia su Dante che Edwin Cerio, nel 1923, pubblicò in un fascicolo speciale delle “Pagine dell’Isola”, nella traduzione in inglese di Frederick Wharton Mann con testo originale a fronte. Il secondo presenta il “dolce stil novo” non solo come una scuola poetica, ma anche come un atmosfera che dal Trecento è caratteristica della Letteratura italiana, e lo può essere anche adesso. Il terzo capitolo riporta quello, attentamente rivisto, sulle ragioni (che sussistono) dell’impopolarità della “Divina Commedia”, pubblicato nel volume “ Il finito nella luce dell’infinito”, edito dal 2015 dall’Ares. Il fascicolo è disponibile anche in pdf, e può essere richiesto gratuitamente a torreanacaprese@yahoo.it.