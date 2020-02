Senato, elezioni suppletive a Napoli: vince Sandro Ruotolo

Sandro Ruotolo è stato eletto senatore con il 48,45% dei voti alle elezioni suppletive a Napoli. Secondo i risultati definitivi del Viminale, al secondo posto si piazza Salvatore Guangi, del centrodestra, con il 24,06%, seguito dal candidato del M5S, Luigi Napolitano, con il 22,47%. “Per le analisi aspettiamo – commenta Ruotolo dalla Domus Ars dove ha seguito lo spoglio -. Adesso che dire? Era una suppletiva, c’è stato il panico del Coronavirus, c’è stato il Carnevale. Questo risultato è straordinario, la sinistra in questo collegio partiva dal 20%. L’altro dato è che insieme abbiamo vinto, e quindi sarà difficile per il futuro non tener conto di questo. Un risultato politico enorme. Attenzione non abbiamo risolto tutti i problemi. Questa sinistra – sottolinea – dovrà impegnarsi e occuparsi delle persone, delle comunità, delle periferie che sono state totalmente abbandonate. E’ stata una scommessa il Vomero, il ceto medio, la scommessa sono le periferie. Dobbiamo chiedere al governo un piano per le periferie per il Mezzogiorno. Nulla sarà più come prima”.