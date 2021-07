Snav, ripresi i collegamenti veloci tra Napoli e le isole pontine: subito +20% rispetto al 2020

È ripreso sabato scorso il collegamento veloce della Snav tra Napoli e le Isole dell’arcipelago Pontino, facendo registrare un +20% fin dalla prima partenza rispetto al 2020. La stima è che in tutta la stagione verranno trasportati circa 13.000 turisti, mette in evidenza la compagnia. Novità di quest’anno, si sottolinea, “è il cambio del molo di partenza da Napoli, infatti ogni venerdì, sabato e domenica, da luglio a settembre, si partirà dal Beverello, anziché da Mergellina, con stopover a Ischia-Casamicciola”. “Le isole di Ponza e Ventotene si affermano come una delle mete più ambite per il divertimento estivo o anche per concedersi una pausa ristoratrice in acque limpidissime e l’ottima risposta del mercato delle prime partenze, ci fa ben sperare in un rapido sold-out anche per i prossimi weekend” afferma Giuseppe Langella, amministratore delegato della società. Grazie al sistema di check-in veloce “Easy Boarding” si potrà salire direttamente a bordo mostrando il biglietto dallo smartphone, così da evitare assembramenti nelle aree di imbarco.