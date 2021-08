Sorrento, sostegno alle famiglie disagiate: c’è il bando 2021

E’ di 350mila euro l’importo stanziato dall’amministrazione comunale di Sorrento a favore delle famiglie disagiate che, anche in ragione dell’emergenza sanitaria da Covid 19, versino in condizioni economiche svantaggiate.

Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione, per ogni nucleo familiare in possesso di un modello Isee ordinario o corrente non superiore a 15mila euro.

“Abbiamo fortemente voluto anche l’inserimento di un bonus aggiuntivo di duecento euro per ciascun nucleo familiare, in possesso dei requisiti e con almeno un componente di età inferiore a 4 anni – spiega il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola – E’ una misura importante a favore delle famiglie con bambini, per sostenere la natalità e contribuire alla crescita ed al benessere della nostra città”.

La scadenza per la presentazione delle domande è il 15 settembre 2021.

Informazioni, requisiti e modalità di partecipazione, sono disponibili sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.sorrento.na.it