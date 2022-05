Strage di Capaci, 30 anni dopo: l’Italia non dimentica

Sono passati 30 anni dalla Strage di Capaci , dove perdono la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta. Un attentato che dà il via a un periodo di tensione culminato con il sospetto tentativo di colpo di Stato del 1993. Già da domenica 22 maggio in tutta Italia si susseguono eventi e manifestazioni in ricordo di quei giorni. Ma cosa successe quel terribile giorno di 30 anni fa?