Vincenzo Coccolo commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 in Piemonte

La Regione Piemonte ha nominato Vincenzo Coccolo commissario straordinario per il coronavirus in Piemonte. Lo rende noto lo staff del governatore Alberto Cirio. “Alla luce di una emergenza pressante e che purtroppo continua nel tempo – sottolinea Cirio – abbiamo ritenuto fondamentale potenziarne la gestione, scegliendo di nominare un commissario straordinario per il coronavirus in Piemonte”. Già direttore della Protezione Civile del Piemonte e dell’Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, Coccolo è stato anche consulente del Governo per l’emergenza rifiuti in Campania, oltre ad aver gestito situazioni di crisi legate al terremoto di Mirandola e all’emergenza profughi. Nel ruolo di commissario si occuperà di sovrintendere a tutte le attività dell’Unità di Crisi regionale che, con il decreto in arrivo nelle prossime ore, verrà ulteriormente potenziata.