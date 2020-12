Ancora misteri iraniani sulla questione nucleare

Ancora misteri a Teheran e imbarazzo nelle sedi diplomatiche come registrato all’Ambasciata iraniana in Italia di cui l’Ambasciatore Hamid Bayat: è stato ucciso a Teheran, la capitale dell’Iran, Mohsen Fakhrizadeh, uno dei più importanti scienziati nucleari iraniani, che il New York Times ha descritto come la «forza trainante» del programma nucleare dell’Iran fino all’inizio degli anni Duemila. La notizia dell’uccisione di Fakhrizadeh è stata confermata dal ministero della Difesa iraniano. Tre fonti del New York Times affermano che l’uccisione di Fakhrizadeh sia stata compiuta da Israele, che per ora non ha commentato la notizia. Fakhrizadeh è stato ucciso mentre si trovava a bordo di un’auto nel nord di Teheran. La sua auto è stata attaccata da un gruppo di persone che l’Iran definisce «terroristi». Sembra che Fakhrizadeh sia rimasto gravemente ferito durante l’attacco, e che sia poi morto in ospedale. La questione del nucleare iraniano non ha fine e inizio tanti anni fa quando si cerca a attraverso ispettori americani, di ‘misurare’ la pericolosità di quanto si stava fabbricando in Iran. Fu istituito in accordo iniziale , secondo il quale gli ispettori potevano visitare i siti nucleari ma solo per poco. La questione temporale insospettì gli USA e i loro scienziato in quanto si sa che il processo di decadimento isotopico dell’uranio radioattivo è molto lento per cui ci sarebbero voluti moltissimi giorni per seguire il processo dal punto di vista ispettivo. Da qui iniziarono le accuse, i contrasti e il problema non si è mai risolto aggiungendo giorno dopo giorno vicende oscure di sabotaggi e attentati che si completavano tragicamente. Israele. gli USA e l’Iran compongono quedto circolo vizioso in cui le sedi diplomatiche non hanno fatto chiarezza.

Non è ancora chiaro cosa sia successo esattamente, né chi siano i responsabili dell’attacco. Diversi analisti hanno sottolineato che in passato Fakhrizadeh era stato indicato dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu come responsabile di un progetto segreto per dotare l’Iran di armi nucleari. In passato Israele – il principale avversario dell’Iran in Medio Oriente – ha compiuto uccisioni simili contro scienziati nucleari iraniani.