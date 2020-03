Coronavirus, Ance Benevento dona un ventilatore polmonare all’ospedale San Pio

Ieri, nel corso di un Consiglio di presidenza di Ance Benevento, è stato deliberato l’acquisto, per un importo quantificato in 20mila euro, di un ventilatore polmonare o altri dispositivi medici da donare all’ospedale San Pio di Benevento al fine di poter far fronte alla situazione di emergenza sanitaria conseguente al COVID 19.

La notizia è stata immediatamente comunicata con una nota trasmessa da parte del Direttivo di Ance al direttore della Struttura Sanitaria Vittorio Ferrante che ha prontamente risposto con una comunicazione intrisa di commozione e soddisfazione per l’importante azione di solidarietà mostrata dal sistema imprenditoriale.

“Siamo fermamente convinti – ha spiegato Mario Ferraro, presidente di Ance Benevento – che il nostro dovere primario è quello essere solidali nei confronti dell’intera comunità nonostante le difficoltà oggettive che stanno investendo l’intero settore economico ed il comparto edile innanzitutto. Questa è una fase delicata in cui stiamo cercando di portare a termine gli impegni assunti nel rispetto delle norme di sicurezza previste dagli ultimi protocolli siglati. L’acquisto del ventilatore polmonare o di dispositivi sanitari necessari, rappresenta una delle prime azioni che il nostro sistema imprenditoriale ha messo in campo con grande senso etico e di responsabilità in quanto solo con l’impegno di ciascuno di noi potremmo superare questo momento particolarmente delicato”.