Formazione duale, alla Lupt il patto tra Campania, Spagna e Germania

di Enzo Senatore

Fari puntati sulla formazione duale e sul programma “Dual Vet. Partners in Europe” presso la sede di via Toledo del Centro Lupt “Raffaele D’Ambrosio” dell’università Federico II di Napoli. Docenti, esperti e imprenditori si sono confrontati su una innovativa forma di collaborazione tra scuole e aziende, già sperimentata con successo da anni in Germania. Il professore Guglielmo Trupiano (guarda l’intervista video), che ha fatto gli onori di casa insieme al direttore tecnico, dottoressa Enrica Rapolla, ha evidenziato come “la formazione duale è una risposta concreta all’esigenza delle aziende di reperire personale qualificato e alla necessità del sistema occupazionale di trovare sbocchi già all’uscita degli individui dagli istituti di scuola superiore”. Il preside dell’Istituto ISS Assteas Buccino/Oliveto Citra, Gianpiero Cerone (guarda l’intervista), ha invece spiegato che “la vera innovazione sta nel fatto che il giovane ottiene da subito un contratto in azienda, parallelamente al completamento delle attività di formazione”. Giudizi positivi, sul programma, arrivano dal mondo delle imprese. Bernando Coglianese (guarda l’intervista), amministratore unico della Bmr, rivela che “per un’azienda come la nostra è importante trovare personale specializzato e formarlo direttamente in casa, il sistema duale ci aiuta proprio in questo”. Franco Garippo (guarda l’intervista), membro del consiglio di fabbrica della Volkswagen, sostiene che “i numeri sono la risposta migliore e in Germania dicono che la formazione duale funziona, per questo vogliamo importarla in Italia partendo da un progetto pilota nella Piana del Sele”. Il progetto europeo si fonda anche su una collaborazione tra Germania, Italia e Spagna, così da creare un modello unico di specializzazione. Yolanda Romero (guarda l’intervista), coordinatrice del progetto Dual Vet presso la Escuela de Idiomas Calos V di Siviglia, spiega che “adesso l’importante è avviare il progetto, successivamente troveremo il modo di renderlo sempre più aderente al mercato del lavoro spagnolo e italiano”. Michael Buckup (guarda l’intervista), responsabile European funds and training (Eiz) Niedersachsen, è convinto che il sistema duale sia “un’opportunità unica e decisiva per i giovani che vogliono trovare lavoro appena usciti dalla scuola”. Gli fa eco Fritz Michler (guarda l’intervista), Region Hannover Wirtschaftsförderung. “Per la buona riuscita del progetto è cruciale la collaborazione tra scuole e imprese”. La docente spagnola Ester Bouterin Suarez, invece, evidenzia come “questa fase di studio, soprattutto presso aziende dei Paesi coinvolti, è molto utile per rendere pienamente funzionale il percorso alle esigenza dei nostri giovani”.