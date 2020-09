I vantaggi del social trading per chi inizia

Si prega di notare che l’investimento minimo per iniziare con CopyPortfolio è di 5.000 dollari USA . E anche se non ci sono commissioni per l’utilizzo di questo servizio, quando si aprono o si chiudono posizioni con eToro viene addebitato uno spread, quindi si pagano commissioni ogni volta che i gestori del fondo acquistano o vendono attività. Insomma non è del tutto gratis.

Sebbene sia in qualche modo simile al CopyTrader, il CopyPortfolio ha delle somiglianze con i fondi comuni di investimento. La differenza è che il portafoglio è in eToro.

Questo è un sistema in cui non è necessario replicare le operazioni che il trader scelto effettua manualmente, ma eToro copierà automaticamente tutto ciò che questo trader effettua con i soldi che decidete di investire.

eToro ha anche alcuni aspetti che possono risultare ostici per i principianti. Ad esempio, offrendo la possibilità di lavorare in leva, questo può portare a costi molto alti se la posizione non viene chiusa prima della chiusura del mercato.

Per concludere, si tratta di una piattaforma interessante, con molte specificità e anche una certa complessità.

Non bisogna mai sottovalutare i costi perchè si paga una commissione di cambio per depositare euro e poi si paga ancora per fare trading di CFD e criptovalute. Esiste una soglia minima di prelievo e una commissione per prelevare.

eToro è potenzialmente una buona scelta per chi cerca di acquisire esperienza nel trading o se per chi vuole automatizzare il processo di investimento. Non è una cattiva alternativa all’acquisto di azioni reali ed ETF, adesso che non ci sono più commissioni di negoziazione.