Intrigo in Terra Santa, a Salerno si presenta il libro di Cosimo Risi

Giovedì 9 febbraio, alle ore 18,30, nel Teatro Antonio Ghirelli (Parco dell’Irno – Salerno) Cosimo Risi presenta “Are You Going to al-Quds? Intrigo in Terra Santa” (europa edizioni). Con Cinzia Ugatti e Andrea Carraro.

La trama

Tel Aviv, Israele. Issa pratica jogging lungo la corniche verso Jaffa mentre ascolta musica jazz nelle cuffie. All’improvviso è prelevato da due Sabra e portato al cospetto di un misterioso personaggio detto Il Vecchio, suo mentore sin dai tempi dell’addestramento militare. Un ricco armatore cipriota è stato trovato morto nella sua casa di Bruxelles, la cassaforte svaligiata di preziosi reperti archeologici. I reperti, frammenti dei Rotoli di Qumran, sono di interesse nazionale. Issa è incaricato di ritrovarli. Il percorso è ad alto rischio. Decrittare i Rotoli potrebbe riscrivere la storia delle religioni monoteiste. Dopo avere lasciato il servizio attivo da guardia di frontiera, un lutto ne ha compromesso la tenuta, Issa bin Ahmed si reinventa investigatore privato. Questo è il suo primo caso importante. Non è facile liberarsi dalle scorie del passato. Le violenze lo seguono nella nuova veste. La Terra Santa e l’Europa scrivono troppa storia per liberar- sene con una lettera di dimissioni.

L’autore

Cosimo Risi nasce a Salerno e vive a Roma. Da diplomatico di carriera ha vissuto nei luoghi fra Europa e Medio Oriente di cui scrive. Docente universitario e commentatore di relazioni internazionali, qui si cimenta per la prima volta con il romanzo a stampa, dopo alcuni racconti pubblicati on-line. Are you Going to al-Quds? (Stai andando alla Città Santa?) mutua il titolo dal pezzo jazz di Pat Metheny che l’investigatore del romanzo ascolta in cuffia. È la prima puntata della serie Jazz Investigation con Issa bin Ahmed. La citazione da Il grande sonno è l’omaggio riverente a Raymond Chandler, il Maestro.