La Milano da bere attraverso il Consolato Usa

Milano da bere; volente o non volente l’immagine vincente della capitale imprenditoriale del nord, soprattutto alla fine degli anni 80, continua a contare la maggior parte dei contagi per il covid forse proprio in funzione della mole di attività e meeting che si svolgono nella città ambrosiana. Il Consolato USA a Milano è comunque al fianco dei cittadini grazie ad una intensa attività che si è incentivata da poco in corrispondenza dell’insedianenti del nuovo Console: Il Console Generale Robert Needham è stato collocato a Milano il 2 ottobre 2020. Ha iniziato la sua carriera diplomatica presso il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti nel 1991 ed è membro del Senior Foreign Service con il grado di Ministro-Consigliere. Tra il 2017 e il 2019 è stato Direttore Esecutivo del Bureau of European and Eurasian Affairs e del Bureau of International Organization Affairs del Dipartimento di Stato a Washington DC. Mr. Needham ha svolto le proprie mansioni per lungo tempo all’estero e ha avuto incarichi presso le missioni diplomatiche degli Stati Uniti in Polonia, Oman, Croazia, Inghilterra, Danimarca, Ucraina, presso la Missione Diplomatica degli Stati Uniti alle Nazioni Unite a Ginevra, in Belgio e in Afghanistan. Nato in Inghilterra, Mr. Needham è cresciuto nell’Irlanda del Nord fino al 1979, quando è immigrato negli Stati Uniti e si è stabilito con la famiglia nello stato del Wisconsin. Ha conseguito una laurea in Scienze Politiche presso il Ripon College in Wisconsin ed un Master in Relazioni Internazionali alla Maxwell School presso la Syracuse University. Prima di entrare nel Dipartimento di Stato, Mr. Needham è stato un consulente aziendale. Mr. Needham è un avido lettore ed è appassionato di calcio. È anche un allenatore di calcio certificato e ha allenato squadre di calcio giovanili in Svizzera, Ucraina e Danimarca. Mr. Needham e sua moglie Aleksandra, hanno un figlio, Matthew, che è attualmente iscritto ai corsi Graduate della Maxwell School presso la Syracuse University.