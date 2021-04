Il Film Matrix 4 ha una nuova data di uscita

Come molti film recenti, The Matrix 4 ha sofferto i suoi problemi di produzione durante l’ultimo anno. Warner Bros. ha sorpreso tutti, annunciando che il film arriverà nei cinema prima del previsto. La nuova data per la quarta puntata della serie Matrix è il 22 Dicembre 2021.

Originariamente previsto per il rilascio nel Maggio 2021, il film è stato poi posticipato fino ad Aprile 2022. Ma i fan saranno felici di sapere che una data di uscita anticipata è stata annunciata poco prima di Natale di quest’anno. È probabile che il film venga distribuito simultaneamente nei cinema e sulla piattaforma di streaming HBO.

Mentre l’annuncio per The Matrix 4 è stato fatto durante l’estate del 2019, molti dei dettagli del progetto rimangono ancora segreti. La scrittrice e regista – Lana Wachowski – è stata criptica durante le sue interviste. Il film non ha ancora un titolo ufficiale, anche se alcuni rapporti dicevano che si sarebbe semplicemente chiamato “Matrix”.

Per quanto riguarda le riprese, le riprese principali sono terminate nel Novembre 2020. Ed è stato quindi confermato che Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss e Jada Pinkett-Smith hanno ripreso i loro ruoli dalla serie originale. Il casting di Reeves e Moss si è aggiunto all’intrigo che circonda la trama del film, dato che i loro personaggi – Neo e Trinity – sono morti durante la fine del terzo film della serie, The Matrix Revolutions

Reeves è impressionato dalla sceneggiatura di Matrix

Un quarto film è sorprendente, non solo per la morte dei personaggi principali, ma anche perché Wachowski ha respinto l’idea alcuni anni fa. In una serie di interviste, Wachowski ha suggerito che Hollywood avesse troppi sequel, prequel e riavvii. Tuttavia, Keanu Reeves ha elogiato il regista per la sceneggiatura, definendola “una bellissima storia”.

Nonostante un intervallo di 18 anni dall’ultimo film, The Matrix è rimasta una popolare icona culturale. Non ha la stessa attrattiva di merchandising di serie di film come Star Wars e Marvel. C’è stata una serie di cartoni animati (Animatrix), alcuni videogiochi e la slot The Matrix come visto anche su Casino.com Italia. Come molti altri giochi da casinò basati sui film, la slot Matrix utilizza immagini ufficiali del film originale nelle quali il gioco viene basato. I creatori della slot machine, Playtech, hanno stretto un accordo con la Warner Bros. per utilizzare le immagini in modo da creare un gioco popolare tra i fan dei film di Matrix.

Ma sono i temi distopici del film, come il controllo degli esseri umani e il nostro rapporto con la tecnologia, che hanno affascinato i fan nel corso degli anni. Questo commento politico è probabilmente il fattore più importante dei giochi da casinò ufficiali e di altri prodotti per mantenere i film di Matrix rilevanti nella società odierna.

Lilly Wachowski non sarà coinvolta

Effettivamente, Wachowski ha affermato che la sceneggiatura dell’ultimo film di Matrix si adatterà ai moderni commenti sociali e politici. Tuttavia, Reeves ha fatto capire che la sceneggiatura è anche una storia d’amore. Anche David Mitchell e Aleksandar Hemon hanno lavorato con Wachowski alla storia. A differenza dei primi tre film, Lilly non si unirà a sua sorella Lana Wachowski nel quarto Matrix.

La data di uscita in Dicembre significa che Matrix affronterà Spider-Man al botteghino. Il piano è di rilasciare Spider-Man: No Way Home il 17 Dicembre. Poiché il 2020 è stato caratterizzato dalla mancanza di film di successo, i film potrebbero fornire una spinta tanto necessaria alle finanze di un’industria cinematografica in difficoltà. Anche Keanu Reeves tornerà nel ruolo del protagonista poiché John Wick 4 uscirà nel 2022