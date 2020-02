La festa di Nando lancia il progetto pARTy

di Federica Cigala

Nasce pARTy, un progetto che organizza feste artistiche personalizzate speciali. A lanciare questa idea originale nel segno dell’arte con lo scopo di valorizzare giovani talenti, le sessanta candeline di Nando Calabrese. Si è trattata di una festa brillante organizzata nella giovanile cornice dello spazio Alter Ego, nel cuore storico della città a pochi passi dalla Accademia di Belle Arti. A fare da filo conduttore ed ispiratore dell’evento il tema del “mare”, leit motiv anche dell’allestimento: dal sushi in barchette ecologiche, ai tubettoni con fagioli e cozze, alla torta con conchiglie e coralli marini, gli ospiti, invitati ad indossare un dress code marino, coralli per le signore, simboli marinareschi per gli uomini, sono stati coinvolti in una effervescente serata. Dalla musica al food e drink, tra performance teatrali ed artistiche, i numerosi amici accorsi per brindare con Nando sono stati contagiati dallo spirito dell’evento assaporando gioiosamente tutti i momenti. Accattivante la musica, organizzata e suonata dal giovane gruppo Fuor Keys composto da studentesse del liceo musicale, un mix di brani classici e contemporanei ispirati al mare con il sottofondo di attori e invitati in campo per declamare poesie e testi ispirati al tema della serata. Un giovane grafico ha poi proposto una mostra virtuale dedicata al mare, realizzata in video con le foto scattate dal festeggiato, appassionato di fotografia e l’artista Vittorio Cortini ha inscenato una performance coinvolgendo il pubblico nella creazione di un’opera dedicata al mare e nella estemporanea formazione di un’onda che ha attraversato la sala..Insomma si è trattato proprio di “un festeggiamento a regola d’arte”, balsamo per cuore e menti che amano vivere momenti in allegria fruendo del piacere e della bellezza di respiri artistico-culturale di qualità.L’aspetto ulteriormente interessante di questa formula alternativa e stimolante di “festeggiare”, è quello di voler valorizzare e dar voce ai giovani talenti artistici del nostro territorio.L’idea nasce dalla collaborazione tra l’associazione TEMPOLIBERO , guidata da Clorinda Irace, e che da oltre un decennio è impegnata nell’organizzazione di eventi culturali ed artistici – e due noti imprenditori napoletani, Yao Sushi e Piterà. Ma non si tratta solo di feste: gli Obiettivi del progetto sono numerosi, come quello di sostenere l’associazione TempoLibero per la promozione di eventi artistici e culturali no profit, nonché dare lavoro a giovani artisti, musicisti, grafici, attori impegnandoli negli eventi curati da pARTy. Da un semplice compleanno in casa privata ad un evento aziendale importante in location pubbliche, si potrà godere di un momento artistico-culturale di grande qualità. Ed il compleanno di Nando, nel dare voce e sguardi al mare, ha inaugurato alla grande l’inizio di questo brioso progetto!

I soggetti coinvolti

TempoLibero è un’associazione culturale guidata da Clorinda Irace che da dodici anni si occupa di arte e cultura a Napoli: ha promosso mostre evento come INCENDIUM per sostenere la rinascita di Città della Scienza e ha ideato esposizioni come UN ECO PER TUTTI che è giunta sino a Miami. Letteratura, musica, cinema sono i suoi obiettivi principali e con il progetto pARTy intende trasferire le sue competenze organizzative nel campo degli eventi privati. Coi proventi di queste attività sosterrà progetti artistici e culturali e offrirà occasioni di lavoro a giovani virtuosi.PITERA’ è un importante brand della pasticceria napoletana nato dall’estro di Davide Piterà, pasticciere da generazioni che ha inteso innovare la tradizione di famiglia aprendosi alle nuove tendenze. Per il progetto pARTy offre la sua esperienza e la sua creatività cimentandosi in creazioni originali ed artistiche progettate su misura per ogni singola festa.YAO CATERING è una società giovane ma già affermata e nota in città. Suo specifico è l’organizzazione di servizi di catering innovativi, aperti ad ogni tipo di richiesta dell’utente. Dalla cucina della tradizione al più moderno sushi passando per cucina giapponese, etnica, vegetariana. Ogni soluzione è possibile per soddisfare anche le richieste più esigenti. Il tutto accompagnato da una attenta ricerca di allestimenti progettati per la singola festa.