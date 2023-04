Volver, successo per il défilé della nuova collezione di Alessio Visone

di Federica Cigala

“Volver”, il riferimento al noto film di Almodovar nella scelta del titolo per il défilé della nuova collezione firmata Alessio Visone non è del tutto casuale. Poetica l’opera cinematografica interpretata dalla Cruz proprio come la sfilata di primavera del noto stilista partenopeo, che ha incantato in settimana la passerella dell’hotel Vesuvio vestita di luci, colori freschi e tagli leggiadri di haute couture. La collezione della stagione primavera estate 2022/2023 invita a ritrovare la capacità di sognare per ritornare ad essere protagonisti indiscussi delle nostre vite. A tale proposito per Alessio Visone si riparte dagli abiti da scegliere ed indossare, indice di bellezza esteriore ed interiore.

E così largo a geometrie di seduzione e allure senza tempo, le modelle animano la serata di positività e mistero, sfumature e tocchi di colori. Eleganza per gli abiti total black, lineari ed essenziali o arricchiti da trasparenze e sovrapposizioni intriganti. Ma il nero e l’oro camminano insieme ad illuminare ancor più i capi indossati. E si passa alla seduzione del romantico con le lunghe camicie incrociate o diritte utilizzate come abiti night&day, creazioni country chic con fiori multicolor e maniche orlate di frange di rafia, abiti gipsy a righe orizzontali e intarsi a contrasto e silhouette cobalto dal taglio sapiente che accompagnano ed evidenziano forme sinuose. Ed ancora abiti rosa con corpetti strutturati e pieghe tra cui si intravedono petali leggiadri e cinture con fantasie geometriche. Non poteva mancare il tocco animalier con i long dress caratterizzati da corpetti sagomati taglio vivo e sahariane safari mood, disegni jungle nei colori della terra e monospalla.

Tocco d’arancio con le maxi gonne plissettate accompagnate da morbidi top di pizzo. Vasta la gamma dei tessuti morbidi e sensuali: satin, organza, tulle glitterato, crepe cady, mikado, georgette, matelassé imprimé in oro. Anche le lunghezze si alternano, dagli orli spesso asimmetrici, arabeschi scintillanti che adornano jumpsuit ultrafemminili ai mini dress con grandi fiori a incastro rosa e turchese che anticipano gli abitini bon ton con gonna a ruota e maniche bouffantes o con microrouches sbarazzine. Abiti da cocktail con micropieghette effetto ondine o con gonne di tulle e perle si allungano in maxidress con pannelli color avorio e corpetto a pois.

Non solo gonne, ecco sfilare pantaloni a vita alta, con pinces e gamba larga e diritta. Tocco di glamour anche gli accessori scintillanti: pendenti in perle nei colori della sfilata, girocolli scultura, fiori savage e cappelli a falde larghe da cowboy o romantic style, ciabattine e sandali nude, cinture in rafia e stoffa o fusciacche tinte su tinta. Il tuffo nella moda Visone affascina ed emoziona sempre. Ad avvalorare lo spirito gioioso e strepitoso dell’atteso evento, la sala gremita del pubblico accorso per ammirare le creazioni del nostro talentuoso ed amato Alessio e per ricominciare a sognare.