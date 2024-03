Per non morire di turismo Dubrovnkik pensa a stretta su Airbnb

Roma, 18 mar. (askanews) – A Dubrovnik, perla turistica croata sul mar Adiatico, vivono ormai solo solo 1.200 residenti e la città rischia di morire uccisa dal turismo. Negli ultimi anni il comune ha intensificato le misure contro gli effetti dannosi del cosidetto “overtourism”. Ultima misura considerata: limitare gli affitti di tipo Airbnb

A Dubrovnik, la frenesia degli affitti turistici sta infatti costringendo molti residenti ad abbandonare la città e i suoi affitti sempre più alti. La perla dell’Adriatico vuole riportare indietro i suoi residenti e dissuadere altri dall’andarsene presentando un piano il prossimo mese che include il divieto di nuovi permessi di affitto privato in stile Airbnb, come altre destinazioni popolari in tutta Europa. Dubrovnik, famosa per le sue chiese barocche e i palazzi rinascimentali, è uno scalo per le crociere turistiche e attira milioni di visitatori da tutto il mondo che generano entrate tanto necessarie per l’economia nazionale.

Ma il successo di questo sito patrimonio mondiale dell’UNESCO ha un prezzo. I turisti intasano le strette strade della città e fanno salire gli affitti. La popolazione locale occupa solo il 30% delle abitazioni del centro storico. Prima della disgregazione della Jugoslavia all’inizio degli anni ’90 e della guerra d’indipendenza della Croazia, la città aveva circa 5.000 residenti. Oggi ne sono rimasti 1.200.”I giovani ci lasceranno, andranno altrove perché sarà impossibile vivere a Dubrovnik”, ha detto alla Reuters il sindaco Mato Frankovic.

Si prevede che il consiglio comunale adotterà in aprile una legge che vieterà nuovi permessi di locazione nel centro storico e nelle zone circostanti, ha detto Frankovic. La decisione rientra nell’obbligo della città di rispettare alcune regole dell’UNESCO, ha spiegato. La città ha già iniziato ad acquistare appartamenti che verranno offerti alle giovani famiglie con un contratto di locazione di 10 anni e vieterà gli affitti a breve termine di appartamenti in grandi edifici. Nel 2018 ha limitato il numero dei turisti in crociera a 4.000 alla volta.

“Proteggeremo le radici storiche della città e garantiremo che le persone possano vivere e trascorrere del tempo lì”, ha detto Frankovic. Anche altre autorità europee stanno cercando di riconquistare le città per i propri residenti. Il Portogallo, ad esempio, ha adottato misure per abbassare i prezzi degli immobili.

A Dubrovnik non tutti sono d’accordo sulla necessità di un cambiamento. Vedran Miovic, dell’agenzia Hedera Estate che gestisce circa 150 alloggi nel centro storico, ritiene che gli alloggi privati siano “molto migliori per la comunità” rispetto ai grandi hotel e resort, che secondo lui avvantaggiano solo i grandi giri d’affari stranieri. Marija Trojenovic, abitante del centro storico, ha invece accolto favorevolmente il progetto. “Bisogna riportare le persone in città perché sono le persone che fanno la città”, ha detto.