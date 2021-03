Pneumatici Recharge di serie per tutte le Volvo elettriche

Volvo, sfidando le soluzioni convenzionali in fatto di pneumatici, equipaggerà le sue auto a trazione solo elettrica con pneumatici Recharge da utilizzare tutto l’anno, inclusi nella dotazione di serie in Europa settentrionale e centrale. Con un unico treno di pneumatici in grado di affrontare in tutta sicurezza una più ampia varietà di condizioni atmosferiche e stradali rispetto alle gomme estive o invernali, Volvo Cars intende semplificare la vita dei clienti evitando loro la seccatura di sostituire gli pneumatici due volte l’anno e riducendo al contempo le emissioni di CO2 derivanti dal consumo di elettricità. Gli pneumatici Recharge sono i primi pneumatici per tutto l’anno a ottenere un’efficienza energetica di classe A. Questa innovazione è in sintonia con l’aspirazione della Casa automobilistica di essere leader del settore per quanto riguarda l’offerta di prodotti più sostenibili. Guidare una Volvo XC40 a trazione elettrica con pneumatici Recharge può ridurre il consumo di energia fino all’8% ed estendere l’autonomia media di percorrenza rispetto alla guida con pneumatici invernali*.

Con l’aumento dei clienti che utilizzano un solo set di pneumatici per tutto l’anno, sarà possibile ridurre la produzione di ruote in alluminio, apportando un ulteriore beneficio in termini di impatto sul clima. “Nelle auto elettriche, mantenere bassa la resistenza al rotolamento delle gomme è più importante che nelle auto a propulsione tradizionale, poichè ha un impatto maggiore sul consumo e sull’autonomia”, ha spiegato Gisela Blomkvist, responsabile del Volvo Cars Sustainability Centre. “Di solito, questo aspetto rimane limitato agli pneumatici estivi, ma con i Recharge viene esteso anche ai mesi invernali, con chiari vantaggi per i clienti e per l’ambiente”. In gran parte dell’Europa, la soluzione convenzionale che prevede l’uso di pneumatici estivi e invernali potrebbe non essere sempre l’opzione più sicura rispetto alle condizioni meteorologiche e stradali effettive. Gli esperti in materia di sicurezza di Volvo Cars hanno stabilito che è meno sicuro usare i tradizionali pneumatici estivi o invernali nel caso di fondo asciutto o bagnato con temperature intorno agli zero gradi. In queste condizioni, gli pneumatici Recharge sono l’opzione più sicura.

Le gomme Recharge, sviluppate appositamente per la linea di prodotti Recharge, offrono prestazioni di sicurezza ottimali durante tutto l’anno e sono particolarmente indicate nei casi in cui le condizioni meteorologiche e stradali cambiano di frequente.

“In un mondo perfetto, ci si sveglierebbe ogni mattina, si guarderebbe fuori dalla finestra e, dopo avere ascoltato le previsioni meteorologiche, si monterebbero gli pneumatici più adatti in base a ciò che si vede e si sente prima di partire”, ha commentato Jan Ivarsson, specialista in sicurezza del Volvo Cars Safety Centre. “Naturalmente, non si può chiedere tanto alle persone, quindi offriamo gli pneumatici Recharge come alternativa più adatta a garantire la sicurezza dei nostri clienti per tutto l’anno”. Tuttavia, le gomme Recharge potrebbero non essere l’opzione migliore per tutti. Per chi vive in zone dove le condizioni climatiche sono rigide in inverno e la guida su neve o ghiaccio è frequente, o per chi si reca spesso in aree come queste, le tradizionali gomme termiche o gli pneumatici chiodati rimangono la scelta più sicura e sono ancora disponibili come optional.

