Poste, Del Fante: consegnati i primi 10 passaporti

Roma, 13 mar. (askanews) – “Oggi abbiamo consegnato i primi 10 passaporti in due Comuni del bolognese. Di questi, 9 sono stati portati a casa e un cittadino ha scelto di venire a ritirarlo” all’ufficio postale. Lo ha riferito l’amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, nel corso dell’audizione in Commissione trasporti alla Camera sul Dpcm relativo all’alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale dell’azienda.

I 9 cittadini che hanno avuto a casa la consegna del passaporto “sono venuti una sola volta all’ufficio postale” al momento della richiesta. “Facendo una sola ‘fermata’ all’ufficio – ha spiegato Del Fante – i cittadini ricevono in 15 giorni il passaporto a casa consegnato dal postino”.

Sul progetto Polis per agevolare il rilascio e il rinnovo del passaporto ai cittadini residenti nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti “non siamo in ritardo, né abbiamo intenzione di togliere il piede dall’acceleratore. Anzi siamo avanti e per noi rimane un progetto strategico”.