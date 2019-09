Reggia di Portici, Tony Esposito ricorda Pino Daniele

Si annuncia come un vero e proprio evento musicale il concerto “Tra Pino Daniele e Paolo Morelli” di Tony Esposito e della Banda del Sole, in programma sabato 28 settembre, alle ore 20,00, nella suggestiva cornice dell’Area Pallacorda Reggia di Portici, dedicato all’indimenticabile cantautore napoletano e al ricordo del cantante degli “Alunni del Sole”. Ospiti della serata Antonio Onorato, Alma Partenopea, Aniello Misto, Roberta Nasti e Donix, con gli arrangiamenti di Lino Pariota, per un live imperdibile presentato dal critico musicale e scrittore Carmine Aymone (Corriere) e dalla giornalista Barbara Castellani Sky).

Conosciuto in tutto il mondo per successi come “Kalimba de Luna”, precursore della World Music con album come “Rosso Napoletano” e “Processione sul Mare”, Tony Esposito, per anni al fianco di Pino Daniele nella “super band”, è tra gli alfieri del “Neapolitan Power” e l’emblema della contaminazione sonora.

Durante la serata, oltre ad eseguire grandi successi, Tony Esposito ricorderà la figura di due grandi artisti, figli di Napoli Nobilissima, come l’amico Pino Daniele e Paolo Morelli degli Alunni del Sole, proponendo i loro classici senza tempo: brani che hanno impreziosito il grande canzoniere della musica italiana.

L’evento, organizzato nell’ambito del WINE ART FEST by MAVV, con il Founder & CEO Eugenio Gervasio, è curato da Claudio Niola in collaborazione con Peppe Ponti (SuonidelSud).